مصر.. ترقية المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة لرتبة عميد

غيّرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، تامر الرفاعي، الصورة الرئيسية للحساب، بصورة جديدة، بعد ترقيته لرتبة عميد، بداية من اليوم الأول من يوليو.

وشغل العميد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعي، منصب المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، منذ الأول من يناير 2017، وهو من مواليد 23/ 7/ 1973، وتخرج في الكلية الحربية في 1/ 7/ 1994 (الدفعة 88 حربية) ، وعمل في سلاح مخابرات حربية واستطلاع.

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المصدر: وكالات