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العراق.. التحالف الدولي ينفذ سلسلة ضربات جوية ضد "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. التحالف الدولي ينفذ سلسلة ضربات جوية ضد
Reuters
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وجاء في بيان للخلية أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية على أوكار تُستخدم للاختباء من قبل عناصر عصابات داعش في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "سلسلة الضربات الجوية أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت داخل هذه الأوكار".

المصدر:RT

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