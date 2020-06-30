السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية أن الأمن المائي لجمهوريتي مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

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وأوضح المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السعودية ترفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل.

وتناول المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البيان الذي صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.

المصدر: واس