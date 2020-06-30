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شيخ الأزهر: دفاع مصر عن حصتها في نهر النيل لا يجب التهاون فيه

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر: دفاع مصر عن حصتها في نهر النيل لا يجب التهاون فيه
Reuters
شيخ الأزهر
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أعلن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر التي كانت دائما ولا تزال داعيةَ سلام واستقرار للجميع.

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وأشار خلال منشور له على موقع "فيسبوك" إلى أن دفاع مصر عن حقوق شعبها في الحصول على حصته المائية واجب لا يحتمل الجدل ولا يقبل التهاون.

وأضاف شيخ الأزهر: "وإذا كان معلوم أن أحدا لا يستطيع أن يصادر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من النهر، فإن أحدا أيضا لا يستطيع أن يصادر حق الشعب المصري التاريخي في مياه هذا النيل".

وتابع: "على المجتمع العربي والأفريقي أولا والدولي ثانيا أن يبادر ودون إبطاء إلى الوقوف إلى جوار مصر ومساندتها للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوق مصر المائية كاملة في هذه القضية المصيرية ليبقى نهر النيل دائما شريان خير وسلام".

المصدر: RT

 

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