الأردن.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في المملكة قادمة من الخارج

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة قادمة من الخارج.

وأضاف عبر المؤتمر الصحفي، أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء، وأن إجمالي عدد حالات الشفاء 882.

وتابع جابر أنه تم إجراء 5842 فحصا، وأن إجمالي عدد الفحوصات بلغت 385638.

واكد وزير الصحة أن المعركة مع "كوفيد-19" لا زالت مستمرة.

وفي وقت سابق، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن الأزمة مستمرة والعمل يجب أن يستمر ولا مجال للتراخي.

ونبه إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لأي موجة ثانية محتملة للفيروس. ووجه الحكومة والجهات المعنية إلى الاستمرار في العمل بنفس القوة والعزم لحماية المجتمع.

وحثّ مواطنيه على أخذ الدروس المستفادة من تجربة بلادهم والعبر من تجارب الدول التي عادت الإصابات بفيروس كورونا فيها إلى الارتفاع.

المصدر: RT