الصحة اليمنية: تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، يوم الاثنين، عن وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 10 إصابات جديدة رفعت إجمالي مرضى الوباء إلى 1128 حالة.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بيانها اليومي عبر حسابها في "تويتر"، أنها سجلت حالتي وفاة في محافظة حضرموت (شرق)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 304 حالات​​​.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 8 إصابات في محافظة حضرموت، وإصابتين في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

كما أكدت شفاء شخصين من "كوفيد-19" في حضرموت، ليبلغ عدد الحالات التي شُفيت من الوباء منذ تسجيل أول إصابة في 10 أبريل الماضي، 432 حالة.

المصدر: RT