إيران تعلق على اعتقال العراق لعناصر من "كتائب حزب الله"

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن اعتقال السلطات العراقية لأفراد من "كتائب حزب الله" العراقية شأن عراقي داخلي، وإن إيران لا تتدخل بشؤون العراق الداخلية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية في تصريح اليوم الاثنين، أن "الحشد الشعبي" قوة وطنية عراقية تكونت برأي من المسؤولين والمرجعيات في العراق، وتحولت إلى قوة عسكرية رسمية في العراق.

وأعربت الخارجية عن ثقتها في قدرة الحكومة العراقية على "تجاوز العقبات وإدارة القضايا الداخلية على أفضل نحو، والدفع بالعراق نحو الاستقرار والهدوء والأمن المطلوب".

وداهمت قوات عراقية الجمعة الماضي، مقرات لـ"كتائب حزب الله" المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي واعتقلت مجموعة من عناصر تلك الكتائب، ثم سلمتهم في وقت لاحق إلى أمن الحشد الشعبي.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف من اندلاع مواجهات بين القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي.

المصدر: RT