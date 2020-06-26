مصدر لـRT: تسليم عناصر "كتائب حزب ألله" المحتجزين إلى أمن الحشد الشعبي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن السلطات العراقية سلمت عناصر "كتائب حزب ألله" إلى أمن الحشد الشعبي، وذلك بعد احتجازهم ليلة الجمعة.

إقرأ المزيد

وقال المصدر لـRT إن "مفاوضات جرت بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع تدخلات سياسية، أفضت في المحصلة إلى تسليمهم إلى أمن الحشد".

وأضاف، أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس أركان الحشد (أبو فدك)، قاما بالحديث مع الكاظمي بضرورة تسليمهما إلى قاضي الحشد الشعبي".

وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.

المصدر: RT