مصدر ينفي لـRT "تطويق" الحشد الشعبي لمقر جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، "تطويق" الحشد الشعبي لمقر جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT: "لا يوجد أي شيء قرب مقر جهاز مكافحة الإرهاب، ولم يكن هناك أي تطويق له، والأخبار التي نُشرت عارية عن الصحة".

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وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق معلومات تفيد بتطويق الحشد الشعبي مقر جهاز مكافحة الإرهاب بعد اعتقاله 13 عنصرا من "كتائب حزب ألله العراق".

وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.

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المصدر: RT