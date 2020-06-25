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مصدر لـRT: قيادات في الحشد تتدخل لإطلاق سراح عناصر "كتائب حزب الله"

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مصدر لـRT: قيادات في الحشد تتدخل لإطلاق سراح عناصر
زعيم تحالف الفتح، هادي العامري
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أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الجمعة، أن مفاوضات تجري حاليا لإطلاق سراح المعتقلين من "كتائب حزب ألله".

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وقال المصدر لـRT إن "زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، تدخل لإطلاق سراح المعتقلين"، مبينا أن "الاتصالات وصلت إلى شخصيات رفيعة في الدولة وعلى رأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف: "من المتوقع أن يُطلق سراحهم خلال الساعات المقبلة أو يوم غد السبت".

وفي وقت سابق ذكرت مصادر محلية أن قوات الأمن العراقية نفذت، ليلة الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.

المصدر: RT

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