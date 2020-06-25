أنباء عن اعتقال 3 قياديين من "كتائب حزب الله" بمداهمة لقوات الأمن العراقية بمؤازرة أمريكية

ذكرت مصادر محلية عراقية أن قوات الأمن نفذت، ليلة الجمعة، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عملية مداهمة لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 3 من قيادييها.

وقال مراسل "RT" في العراق إن هناك أنباء تحدثت عن قيام قوة أمريكية مكونة من 40 آلية فضلا عن وحدات من قوة مكافحة الإرهاب العراقية بتطويق مقر الدعم اللوجستي التابع للواء 45 لـ"كتائب حزب الله" في منطقة البوعيثة جنوب شرق بغداد.

بدورها، ذكر مسؤولان حكوميان عراقيان لوكالة "رويترز" أن قوات صادرت جراء العملية صواريخ واعتقلت 3 من قادة "كتائب حزب الله"، الذي تدعمه إيران وتتهمه الولايات المتحدة بشن هجمات صاروخية على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

من جانبها، قالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن العملية أسفرت عن اعتقال 13 شخصا "كانوا يعملون في ورشة لصناعة منصات الصواريخ".

وسبق أن شنت الولايات المتحدة يوم 23 ديسمبر 2019 غارات واسعة على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في منطقة الأنبار شرق البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وقالت واشنطن إن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية من قبل الفصيل.

المصدر: RT + "رويترز"