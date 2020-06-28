قوات حفتر تعلن استهداف مواقع لقوات "الوفاق" قرب مصراتة بالطائرات

أعلنت قيادة "الجيش الوطني الليبي" التابعة للمشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، أن طائرات الجيش وجهت ضربات إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني قرب مدينة مصراتة.

وجاء في بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة لقوات حفتر أن "مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة تستهدف مجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تركيا بثلاث ضربات جوية في كامبو 50 بالقرب من كوبري سدادة، شرق مدينة مصراته".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قيادة "الجيش الوطني" بأن مقاتلاتها استهدفت رتلا "للمليشيات الإرهابية المدعومة من الغزاة الأتراك في الصحراء شرق الشويرف" في جنوب غرب البلاد.

وذكر مصدر إعلامي في بنغازي، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عملية سلاح الجو في الشويرف أسفرت عن تدمير "30 آلية للحشد المليشياوي" هناك.

المصدر: RT