السفيرة الأمريكية في لبنان تظهر في التلفزيون رغم حظر قضائي

أذاعت وسائل إعلام لبنانية مقابلات مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، متجاهلة حكما قضائيا بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام وذلك بسبب تصريحات انتقدت فيها "حزب الله".

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وفي إحدى إطلالاتها الإعلامية المتعددة يوم الأحد، قالت شيا لقناة "إم تي في" التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار.

ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، مضيفة أنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وتابعت بالقول "أتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف".

وفي مقابلة يوم الجمعة مع قناة "الحدث"، قالت السفيرة دوروثي شيا إن نهج حزب الله يحول دون تعامل لبنان بشكل مناسب مع أزمة اقتصادية طاحنة، غلما أن الولايات المتحدة تصنف "حزب الله" جماعة إرهابية.

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ويوم السبت اعتبر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، أن تصريحات شيا تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية وحظر على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

ورفضت الحكومة قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات شيا التي أثارت الجدل.

وكتبت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تغريدة على "تويتر" "أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية، لكن لا يليق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية".

وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأمريكية يوم الأحد، ولا توجد أي تفاصيل عن اللقاء.

المصدر: رويترز