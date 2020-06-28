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الأردن الأول عالميا من حيث عدد المدخنين

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الأردن الأول عالميا من حيث عدد المدخنين
صورة أرشيفية
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تصدر الأردن المركز الأول عالميا بعدد المدخنين، وفق آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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وأفاد تقرير لتلفزيون "المملكة" الأردني، فإن 6% من الناتج الإجمالي المحلي الأردني ينفق على التدخين، حيث أن نسبة إنفاق الأسر على التدخين بلغت 4.4%.

وبلغت التكلفة السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين حوالي 200 مليون دينار سنويا. ووفق الأرقام فإن ثلث السكان في الأردن هم من المدخنين، وبنسبة 27 % للإناث، و38 % للذكور.

وأكدت دراسة حكومية أجريت العام الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن الأردن بات يحتل المركز الأول عالميا من حيث انتشار التدخين، فهناك 8 رجال من بين كل 10 أردنيين يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

ويتجاوز حجم الإنفاق على التدخين في الأردن مبلغ مليار دينار سنويا وذلك بناء على أحدث أرقام لدائرة الإحصاءات العامة.

المصدر: وكالات

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