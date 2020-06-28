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الأردن يكشف عن إحباط هجوم كان يستهدف كنيسة ومحلا تجاريا

أخبار العالم العربي

الأردن يكشف عن إحباط هجوم كان يستهدف كنيسة ومحلا تجاريا
Reuters Muhammad Hamed
قوات الأمن الأردنية تشارك في مناورة ضد الإرهاب، صورة تعبيرية من الأرشيف، 2016
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كشفت السلطات الأردنية، الأحد، عن أنها أحبطت مطلع العام الجاري مخططا كان يستهدف كنيسة ومحلا تجاريا في عمان بأسلحة رشاشة، قام به أنصار لتنظيم "داعش"، وقبضت على 4 متورطين.

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وكشفت وسائل إعلام أردنية، أن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات المسلحة بالتسلل عبر الحدود الأردنية إلى الخارج، إلا أن التشديد الأمني على الحدود حال دون ذلك، ما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات داخل الساحة الأردنية، بينها استهداف كنيسة بمنطقة الأشرفية في عمان، وأحد المحلات التجارية.

وقد باشرت محكمة أمن الدولة النظر بالقضية، حيث يواجه المتهمون الأربعة، وهم من سكان منطقة الوحدات في عمان، تهما بالاشتراك في مؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، كما يواجه ثلاثة منهم أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

 المصدر: عمون

 

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