قتلى وجرحى في اشتباكات بين القوات اليمنية المشتركة والحوثيين غرب اليمن

صدت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية الشرعية هجمات شنها مسلحون من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن، وأوقعت في صفوف المهاجمين قتلى وجرحى.

وقال مصدر عسكري لوكالة سبوتنيك، إن جماعة "أنصار الله" شنت، فجر اليوم الأحد، هجمات على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حَجْر بشمال شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع.

وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت عقب معارك استمرت 6 ساعات، من صد هجمات "أنصار الله"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، فيما تحاصر آخرين حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.

وأشار إلى تنفيذ القوات عمليات تمشيط باتجاه مواقع حاولت "أنصار الله" التقدم إليها، مؤكدا تأمينها بالكامل.

المصدر: وكالات