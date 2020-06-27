العراق يجلي 29 ضابطا علقوا مع عوائلهم في باكستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إجلاء 29 ضابطا عراقيا علقوا مع عوائلهم في باكستان من جراء وقف السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة أن "سفارة جمهورية العراق في إسلام آباد، سيرت الرحلة الجوية الثانية لإعادة الضباط العراقيين وعوائلهم العالقين في باكستان وعددهم 29 ضابطا، على متن الطائرة العراقية العسكرية التي أقلعت من مطار (نور خان) العسكري متجهة إلى بغداد".

وأضاف البيان أن "عملية الإجلاء جرت بمتابعة شخصية من قبل سفير العراق في باكستان، حامد عباس لفتة، وبالتنسيق مع خلية الأزمة، ودائرة المراسم في مركز الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، وقيادة القوة الجوّية العراقية".

المصدر: RT