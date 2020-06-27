السعودية.. 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: "تم تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 178504، كما تم تسجيل 37 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1511".

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وتم رصد أكبر عدد للإصابات الجديدة في الهفوف عند 535، تلتها مكة المكرمة عند 408، والدمام 399.

كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 122128 بعد تعافي 1657 شخصا مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3927) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1657) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (122,128) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/7KcZHfL1L7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 27, 2020

وتظهر مؤشرات اليوم لمعدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا تراجعا طفيفا، مقارنة مع مؤشرات أمس الجمعة التي بلغت 3938 إصابة، وتراجعا أيضا في معدلات الوفاة اليومية حيث بلغت أمس 46 حالة وفاة.

المصدر: وكالات