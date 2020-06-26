كورونا في السعودية.. الوفيات والإصابات اليومية تعاود الارتفاع

لأول مرة منذ ستة أيام، تلامس حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية عتبة الأربعة آلاف حالة، مع رصد ارتفاع ملموس في معدل الوفيات الجديدة أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 3938 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 3372 إصابة أمس الخميس و3123 إصابة الأربعاء و3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الاثنين و3379 إصابة الأحد و3941 إصابة السبت).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 174577، بما في ذلك 52632 حالة نشطة بينها 2273 مريضا في حالة حرجة.

ورصدت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 46 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 41 وفاة في اليومين السابقين، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1474 حالة وفاة.

وتماثل 2589 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 120471 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3938) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (46) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2589) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (120,471) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/in0alnVqZx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 26, 2020

المصدر: RT