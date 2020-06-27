الكويت.. 3 وفيات و688 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم السبت، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إنه تم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 44391، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 344 حالة.

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ688 التي سجلت اليوم تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين و244 لغير الكويتيين.

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 155 شخصا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9461 حالة.

وذكر أن عدد المسحات التي تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3240 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوص بلغ أكثر من 375524 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من كورونا 34586 حالة، بعد تعافي 617 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين للأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد الجسدي.





المصدر: الراي