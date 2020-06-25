الكويت تبدأ المرحلة الثانية من العودة للحياة الطبيعية وتخفف الحظر اعتبارا من الثلاثاء

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، يوم الخميس، البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وقلص مجلس الوزراء مواعيد حظر التجوال الجزئي ساعة واحدة ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يونيو.

مجلس الوزراء يقرر البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة ٨ مساءً حتى ٥ صباحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 30/6/2020 — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) June 25, 2020

وتشمل المرحلة الثانیة تشغيل مقار العمل للجھات الحكومیة والقطاع الخاص بأقل من 30 بالمئة من طاقتها، بالإضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء وعودة العمل في القطاع المالي والمصرفي.

كما تتضمن العودة الجزئية للمجمعات التجاریة من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء وفتح متاجر التجزئة والمطاعم والمقاھي، من خلال تسلم الطلبات دون الجلوس، بالإضافة إلى فتح الحدائق والمتنزھات العامة.

وتتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو، خمس مراحل تمتد كل منها 3 أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 مايو.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء pic.twitter.com/XbZhbjpAs0 — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) June 25, 2020

وتأخرت المرحلة الثانية التي كان مقررا أن تبدأ في 21 يونيو الجاري نحو تسعة أيام بسبب زيادة أعداد المصابين بين المواطنين الكويتيين.

ولم يتطرق بيان مجلس الوزراء للمناطق المعزولة كليا مثل الفروانية والمهبولة وجليب الشيوخ، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية غالبيتها من العمالة الوافدة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قد قال "لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا".

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 42788 شخصا والوفيات 339 بينما بلغ عدد المتعافين 33367 حتى اليوم.

المصدر: رويترز