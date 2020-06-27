مصر.. الاستغناء عن صيغة في الآذان من أيام الحظر

ودعت مساجد مصر صيغة "ألا صلوا في بيوتكم" خلال صلاة الفجر اليوم السبت، حيث استقبلت مساجد البلاد المصلين بعد 3 أشهر من الإغلاق.

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ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المحلية فيديو لأول صلاة فجر من داخل مساجد محافظة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك عقب إلغاء حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء المصري، وعودة الصلوات من جديد، بعد حوالي 3 شهور من قرار غلق المساجد وفرض حظر التجوال لمنع التجمعات ومكافحة العدوى بفيروس كورونا بين المصريين.

وقررت الحكومة الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات، فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضية في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد الجسدي، من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 62 755 شخصا، شفي منهم 16 737 حالة، وتوفي 2 620 شخصا.

المصدر: وكالات