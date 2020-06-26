 
مباشر

البحرين تنعى أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف في اليمن

أخبار العالم العربي

البحرين تنعى أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف في اليمن
Reuters
البحرين تنعي أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف في اليمن (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6si

نعت قوة الدفاع في البحرين الوكيل أول جمعة مبارك سالم، من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية يوم الجمعة، أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة تقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيد.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مراسم عسكرية خاصة جرت لاستقبال جثمان الوكيل أول جمعة مبارك سالم.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا