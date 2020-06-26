سوريا.. الإفراج عن عشرات الموقوفين في محافظة درعا بموجب عفو رئاسي

أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 50 شخصا بموجب عفو رئاسي في مدينة درعا جنوب غرب سوريا، بمساعدة مركز المصالحة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن متحدث باسم المركز في دمشق قوله: "بفضل عمل الإدارة الأولى لمركز المصالحة في درعا، وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد، تم إطلاق سراح 50 شخصا من السجون على أساس الطلبات المقدمة مسبقا من المواطنين إلى المجموعة العملياتية لمركز المصالحة ​​​... في درعا".

وأشار إلى أنه لا يوجد بين المواطنين الذين حصلوا على العفو من خضع لأحكام جنائية.

وأضاف أنه "تم افتتاح مركز قيادة مؤقت في الـ16 من مايو 2020 في درعا، برئاسة نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين في سوريا. حتى الآن، تم بالفعل النظر في ما يقرب من 4 آلاف طلب للمواطنين. تمت إعادة إعمار عدد من القرى، وتنظيم عمليات إنسانية منتظمة".

المصدر: "سبوتنيك"