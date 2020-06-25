قوات حفتر تبدأ بتأمين منطقة الهلال النفطي الليبي

بدأ حرس المنشآت النفطية ووحدات القوات الخاصة الصاعقة التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بعملية "تأمين وحماية" منطقة الهلال النفطي من خلال دوريات استطلاع وتأمين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، ابراهيم الفايدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه قد انطلقت يوم الخميس "الوحدات العسكرية في دوريات متحركة من حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصة الصاعقة تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجو الليبي".

وأضاف المسؤول أن "الدوريات العسكرية تنفذ الآن مهامها المكلفة بها في إطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها من أي هجمات متوقعة من المليشيات المسلحة".

وأضاف: "ستكون هذه الدوريات من أجل التأمين والحماية الخارجية للحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول".

وأشار إلى أن "آمر حرس المنشآت النفطية وآمر القوات الخاصة الصاعقة أكدا أن المنشآت النفطية خط أحمر لا يسمح لأحد المساس بها".

وجاء ذلك بناء على تعليمات المشير خليفة حفتر بعد اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية بمدينة البريقة لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي، بحسب الفايدي.

المصدر: سبوتنيك