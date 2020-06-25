الأمم المتحدة: رصدنا 9 آلاف موقع جنسي ظهرت مع كورونا لاستغلال الأطفال جنسيا

قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، غادة والي، إن 9 آلاف موقع جنسي جديد ظهرت على مستوى العالم، منذ بدء وباء فيروس كورونا، لاستغلال الأطفال جنسيا.

وأضافت المديرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، محمد مصطفى شردي، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تواجد الأسرة والأبناء أمام الإنترنت تعرضهم لمخاطر واستغلالهم جنسيا والاتجار بالبشر.

وذكرت والي أنه مع إغلاق الحدود والسفر بالطائرات أصبح الاتجار بالمخدرات يتحول إلى تجارة رقمية، مضيفة أن هناك تحولا لنقل المخدرات عن طريق الأنهار وعبر المحيط الهندي.

وتابعت أن هناك انخفاضا في إنفاق دول العالم على مراكز علاج المدمنين بالمستشفيات وتوقف علاجهم، والاتجاه لعلاج مرضى فيروس كورونا واستغلال أماكنهم لأماكن عزل للمرضى، مضيفة أن مصر لا تعاني من نقص مراكز علاج الإدمان لأن لديها مراكز كثيرة ومنفصلة عن ظاهرة كورونا، خلاف الكثير من دول العالم.

أطلقت والي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع، المقرر غدا 26 يونيو، مؤكده من خلالها أن المراهقين والشباب يمثلون أكبر حصة ممن يتعاطون المخدرات ومن بين 11 مليون شخص يتعاطون المخدرات، نصفهم مصابون بالتهاب الكبد سي و1.4 مليون مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

وأضافت والي: "وفقًا لتقرير المخدرات العالمي لعام 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، استخدم حوالي 269 مليون شخص المخدرات في عام 2018، بزيادة 30 % عن عام 2009.

وكشف التقرير أنه "توفي 585 ألف شخص في عام 2017 فيما يتعلق بتعاطي المخدرات، بزيادة ربع عام 2008. على مدى العقد الماضي، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب اضطرابات استخدام المواد الأفيوني بنسبة 71 %، مع زيادة بنسبة 92 % بين النساء مقارنة بنسبة 63 في المائة بين الرجال".

وجاء في الرسالة: "نحتاج إلى أن تعمل جميع البلدان على الوفاء بالتزاماتها، وإظهار المسؤولية المشتركة لمعالجة العرض غير المشروع للمخدرات وخفض الطلب.. نحن بحاجة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب لمواصلة جهودها لدعم الضعفاء في مجتمعاتهم".

ناصر حاتم

المصدر: RT