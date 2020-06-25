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مصر.. إطلاق سراح نورا يونس بكفالة

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مصر.. إطلاق سراح نورا يونس بكفالة
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قررت نيابة المعادي الجزئية في مصر إخلاء سبيل نورا يونس رئيس تحرير موقع المنصة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 9455 لسنة 2020 جنح المعادي.

جاء ذلك على خلفية اتهامها بــ:

إنشاء حساب على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

حيازة برنامج مصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الاعتداء على حق أدبي ومالي لصاحب الحق من المصنف.

الانتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وخدمة الاتصالات وخدمة من الخدمات المسموعة والمرئية.

المصدر: RT

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