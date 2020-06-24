العفو الدولية تتهم مصر باعتقال صحفية وتقدم مطالب

اتهمن منظمة العفو الدولية "السلطات المصرية باعتقال الصحفية نورا يونس رئيسة تحرير موقع "المنصة" المستقل من مكتب الواقع في القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال المنظمة في سلسلة تغريدات إنه جرى اقتياد يونس إلى قسم المعادي لتفتيش حاسبها الشخصي.

كما طالبت المنظمة "السماح لها على الفور الاتصال بأسرتها ومحاميها وحمايتها من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة" بحسب بيان المنظمة على موقع التوةاصل الاجتماعي تويتر.

جدير بالذكر أن السلطات المعنية في مصر لم تعلق بعد على القصة التي تطرقت إليها منظمة العفو الدولية.

المصدر: صفحة "العفو الدولية" على تويتر