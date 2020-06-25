الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى العراق لمكافحة كورونا

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى بغداد، محمد صالح الطنيجي: "أسهمت الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من قبل القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

وأضاف: "استمرارا لتلك الجهود، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات طبية، لدعم الجهود التي يبذلها العاملون العراقيون في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية أخيرا إلى إقليم كردستان العراق".

وقدمت الإمارات حتى اليوم، أكثر من 974 طنا من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

المصدر: "البيان"