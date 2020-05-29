الإمارات ترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى كردستان العراق

أعلنت الإمارات عن إرسالها طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار القنصل العام للإمارات لدى إقليم كردستان العراق، أحمد الظاهري، أن "المساعدات سيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس".

وقال: "حرصت الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي للفيروس"، لافتا إلى أن "العلاقة الأخوية التي تربط بين الإمارات والعراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء".

وأضاف، أن "الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيه الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقدمت الإمارات أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

المصدر: "وام"