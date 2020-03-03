وصول طائرة عسكرية إماراتية محملة بمساعدات صحية أممية إلى إيران

حطت في إيران طائرة شحن عسكرية إماراتية بشحنة مساعدات طبية تزن 7.5 طن أرسلتها منظمة الصحة العالمية، بمهمة إنسانية من الصحة العالمية لرفد جهود إيران في مواجهة كورونا المستجد.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن الإمدادات الطبية التي تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية، إضافة إلى أدوات تشخيص مختبري وغيرها من المواد ذات الصلة التي من شأنها مساعدة نحو 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران.