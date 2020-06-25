ليبيا.. 31 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز في بيان، اليوم الخميس: "المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم يوم الأربعاء 1005 عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين سلبية نتائج تحاليل 974 عينة وإيجابية 31 عينة، منها 20 إصابة جديدة و11 إصابة لمخالطين، في كل من سبها وطرابلس وبن جواد، ومصراته والبيضاء وتندميرة​​​، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 670 إصابة والوفيات إلى 18 حالة وفاة".

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وأضاف البيان أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل من بين النتائج السلبية 6 حالات تماثلت للشفاء، بالإضافة إلى تسجيله حالة واحدة وفاة بمدينة سبها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 حالة وفاة في البلاد".

المصدر: وكالات