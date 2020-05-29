ليبيا.. إغلاق مدينة بأكملها لمدة 10 أيام بسبب كورونا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة غات بجنوب غربي ليبيا، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها لمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

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ووفق قرار صادر عن بلدية المدينة، اليوم الجمعة، فإنه سيتم إغلاق الحدود الإدارية للمدينة إقفالا تاما لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم، وحظر التجول داخل حدود البلدية من السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

واستثنى القرار سيارات نقل البضائع والوقود والإسعاف.

وتقع مدينة غات ضمن الصحراء الغربية الليبية عند الحدود الليبية الجزائرية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 23 ألف نسمة.

تجدر الإشارة، إلى أن ليبيا سجلت ما مجموعه 105 إصابات بفيروس كورونا، و5 وفيات، حتى اليوم، وفق ما أفاد به موقع worldometers الذي يعني بإحصاء ضحايا كورونا في العالم.



المصدر: بوابة إفريقيا