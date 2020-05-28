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"الوفاق" تحقق في أسباب وملابسات انتشار وباء كورونا في ليبيا

أخبار العالم العربي

Reuters Ayman Al-Sahili
انتشار فيروس كورونا في ليبيا
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قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك.

وجاء في نص القرار أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العميد خالد التجاني مازن، وعضوين آخرين: مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد.

RT
قرار صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بشأن تشكيل لجنة معنية بالتحقيق في ظروف وملابسات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وطالب المجلس الرئاسي لجنة التحقيق بالكشف "عن أوجه الخلل والقصور في برامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج".

وشدد نص القرار على ضرورة أن "تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور القرار".

وكان قد فرض حظر تجوال في مدينة سبها جنوب ليبيا عقب ظهور حالات إصابة بكورونا ووفاة حالة واحدة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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