الأردن.. وفاة مدير المخابرات الأسبق فيصل الشوبكي

أعلن الأردن الأربعاء، عن وفاة مدير المخابرات الأسبق الفريق أول فيصل جبريل مسلم الشوبكي، بعد صراع مع مرض عضال.

وشغل الشوبكي منصب مدير المخابرات العامة في المملكة عام 2011 واستمر في أداء عمله لغاية عام 2017، خلفا للفريق محمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ العام 2008.

والتحق الشوبكي بجهاز المخابرات العامة سنة 1976 برتبة ملازم ثم خدم في مختلف المواقع داخل جهاز المخابرات حتى عام 2005 حيث رقي إلى رتبة لواء.

وأصبح بعدها عضوا في مجلس الأمن الوطني بالديوان الملكي، إلى أن عين سفيرا فوق العادة ومفوضا في وزارة الخارجية لدى المغرب، ومن ثم عين مديرا للمخابرات العامة.

تخرج الشوبكي من الجامعة الأردنية عام 1974، ثم حصل على دبلوم في الدراسات العليا عام 1975.

المصدر: "وسائل إعلام أردنية"