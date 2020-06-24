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إصابات بتفجيرين متتاليين في مدينة منبج السورية

أخبار العالم العربي

إصابات بتفجيرين متتاليين في مدينة منبج السورية
Reuters Khalil Ashawi
إصابات بتفجيرين متتاليين في مدينة منبج السورية، صورة من الأرشيف
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أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بسوريا، بوقوع إصابتين بين المدنيين، إثر تفجيرين متتالين وقعا اليوم الأربعاء على طريق الجزيرة في مدينة منبج شمال البلاد.

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وقال المجلس في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "تفجيرين متتاليين وقعا على طريق الجزيرة في مدينة منبج، تزامنا مع القصف الذي نفذه العدوان التركي على قرية حلنج شرقي كوباني"، وأضاف أن "المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها بأن هذه التفجيرات حدثت على يد الاستخبارات التركية (ميت) حيث قامت بتنفيذ تفجيرين متتالين على طريق الجزيرة في مدينة منبج، مما أدى لإصابة اثنين من المدنيين بجروح بليغة تم نقلهم إلى المشفى".

المصدر: RT

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