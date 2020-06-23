الجزائر.. القضاء العسكري يقضي بسجن مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق 8 سنوات

حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء، على اللواء واسيني بوعزة ، مدير جهاز المخابرات الداخلية (الأمن الداخلي) السابق بالسجن لمدة 8 سنوات.

وذكر تلفزيون "الحياة" الخاص أن بوعزة أدين بتهم إهانة هيئة نظامية وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، مشيرا إلى أنه على ذمة قضية ثانية لا تزال قيد التحقيق.

وأوضح المصدر ذاته أن اللواء بوعزة، برئ من تهمة التزوير واستعمال المزور.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أنهى مهام اللواء بوعزة في منتصف أبريل الماضي، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي الذي يشغل المنصب بالنيابة.

وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية