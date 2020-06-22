الحرس الوطني السعودي لأهالي مكة: تابعوا المشوار بحذر

ساهم الحرس الوطني السعودي خلال أيام منع التجول في تنفيذ تدابير الحظر في أحياء مكة المكرمة، وتعدت مهام عناصره لتصل إلى صلات وثيقة وتعاون مع المواطنين والمقيمين.

وظهرت العلاقات الوثيقة بين الحرس الوطني وسكان أحياء العاصمة المقدسة عند مغادرة فرقها لمكة المكرمة بعد انتهاء المهمة، وهم يرددون "نحمد الله جاءت على ما نتمنى"، ليودعهم السكان بعبارات "شكرا لحرصكم وسنعود بحذر".

وغادرت قوات الحرس الوطني المشاركة بجانب الجهات الأمنية لمنع التجول مواقعها الأحد، بعد أكثر من 70 يوما شاركت فيها بنقاط التفتيش وفي الأحياء السكنية الشعبية بجانب الجهات الأمنية والخدمية.

وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة بالتعامل الجيد والإنساني من رجال الحرس الوطني ونجاحهم في العمل بين منع التجول وتقديم الخدمات والمساعدات والحرص التام على منع انتشار جائحة كورونا.

المصدر: "عكاظ"