السعودية.. مساجد مكة المكرمة تشرع أبوابها أمام المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أن مساجد مكة المكرمة ستباشر في فتح أبوابها الأحد المقبل، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وهيأ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، جميع مساجد وجوامع المدينة البالغ عددها تقريبا 1560 مسجدا، لاستقبال المصلين في صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في المساجد: "سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها".

ولا يزال العمل متواصلا على تنفيذ المبادرة التطوعية الاجتماعية في مساجد مكة المكرمة بمشاركة عدة جهات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف.

المصدر: "سبق"