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"فاينانشل تايمز": السعودية تدرس إلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار العالم العربي

AFP FETHI BELAID
الكعبة الشريفة في مكة المكرمة
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قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية إن سلطات بلاده تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة في التاريخ الحديث، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 110 آلاف شخص.

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وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة "فاينانشل تايمز" اليوم الجمعة أنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".

وأضاف معلقا على إمكانية إلغاء موسم الحج قائلا: "جميع الخيارات مطروحة، والأولوية بالنسبة لنا هي صحة وسلامة الحجاج".

وكانت وكالة "رويترز" أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، أن قيادة المملكة كانت تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر حج كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية للقادمين.

المصدر: "فاينانشل تايمز" + وكالات

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