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مصادر: السعودية ستحد من الحج هذه السنة لكنها ستسمح به بنسبة معينة

أخبار العالم العربي

مصادر: السعودية ستحد من الحج هذه السنة لكنها ستسمح به بنسبة معينة
Reuters
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، أن قيادة المملكة تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر حج كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية للقادمين.

وأضافت الوكالة أن السلطات السعوية قد تسمح حج 20% فقط من العدد المعتاد من حجاج كل دولة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين لا يضغطون من أجل إلغاء موسم الحج المنتظر حلوله أواخر يوليو المقبل.

المصدر: صدى البلد

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