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التحالف العربي: اعترضنا عدة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: اعترضنا عدة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters
المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراضه عددا من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض عدد منها، وتتابع البقية.

المصدر: واس

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