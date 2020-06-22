العراق.. سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي.

وقال مراسل RT إن "صاروخ كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية".

وأضاف: "لم تتضح حتى الآن، إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا".

وشرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش بحثا عن منفذي عملية إطلاق الصاروخ والجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، إن "صاروخ نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر".

وأضافت: "تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

المصدر: RT