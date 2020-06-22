الولايات المتحدة تصدر بيانا عقب لقاء وفد "أفريكوم" مع السراج حول "تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا"

دعا وفد من قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، خلال لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إلى ضرورة وقف استراتيجي لإطلاق النار في ليبيا.

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وأجرى السفير الأمريكي، لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الجنرال ستيفين تاونسند، اليوم الاثنين، لقاء مع فايز السراج في مدينة زوارة غرب ليبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان: "في سياق تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا، ركز الاجتماع على الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع".

وقدم نورلاند، حسب البيان، "إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي"، كما عرض تاونسند "وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد".

وقال تاونسند: "وفّرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأمن اللازم الذي مكن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع رئيس الوزراء السراج. وأكدنا للوفد الليبي أنّ جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم".

بدوره، صرح نورلاند: "العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية. لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين".

وقالت السفارة الأمريكية في ختام بيانها: "من أجل دعم السيادة الليبية والاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي، ستعمّق الولايات المتحدة مشاركتها مع مجموعة كاملة من المحاورين من جميع أنحاء البلاد".

المصدر: RT