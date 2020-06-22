وزير بحكومة هادي يقدم استقالته ويتهم دولا بالتحالف العربي بالسعي إلى تجزئة اليمن

قدم محمد الميتمي، وزير الصناعة بحكومة عبد ربه منصور هادي، استقالته، واتهم دولا بالتحالف العربي بالسعي وراء تجزئة اليمن ودعم وتسليح جماعات تسعى لزعزعة أمن الوطن.

وقال الميتمي في خطاب الاستقالة الذي رفعه أمس الأحد إلى الرئيس إن "هناك دولا إقليمية بعضها ضمن التحالف العربي تسعى جهارا نهارا إلى تمزيق اليمن والانقلاب على الشرعية الدستورية".

وأضاف: "هناك دول تمول وتسلح وتدرب أطرافا ومليشيات محلية لإسقاط الشرعية والدولة وتعمل على تمزيق اليمن واستقطاع أراضيه وجزره، وأنا كمواطن يمني غيور على وطنه لن يقبل لا ضميره ولا أخلاقه السكوت على ذلك".

وتابع الميتمي أن "الأحداث والتطورات الأخيرة الأليمة والمحزنة في وطني وتلك المساعي العلنية لتمزيقه وغياب موقف حكومي رافض صريح ومعلن لتلك الأفعال والممارسات التي تقوض الدولة اليمنية وتمزق نسيجها الاجتماعي أوجبت علي تقديم استقالتي".

من جهة أخرى هناك تقارير إعلامية منقولة عن مصادر عمالية في البنك تقول إن الميتمي متورط في عملية مضاربة بالعملة، وأن لجنة تحقيق رئاسية شكلت للتحقيق معه، وأن ما قام به من خلال تقديم الاستقالة ما هو إلا محاولة لخروج مشرف من المنصب، لكن لم يصدر حتى اللحظة أي شيء رسمي حول الاستقالة وأسبابها.

وتزامنا مع استقالة الميتمي، تحدثت تقارير إعلامية محلية أن 4 وزراء آخرين من حكومة هادي، منهم وزير الخارجية محمد الحضرمي، والشؤون القانونية نهال العولقي، ووزير الدولة عبدالغني جميل، ومخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، قدموا أيضا استقالتهم احتجاجا على الأوضاع في البلاد وسيطرة المجلس الانتقالي على بعض المناطق والموقف "الرمادي" للحكومة من كل ذلك، إلا أن مصادر أخرى نفت صحة هذه الأنباء.

المصدر: RT