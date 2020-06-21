اليمن.. مواجهات بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي في أبين

اندلعت مواجهات عسكرية اليوم الأحد، بين القوات الحكومية اليمنية وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جبهة الطرية بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وأشار مراسلنا في اليمن، إلى أن "المواجهات تجددت في شرق وشمال شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين وأن المواجهات لا تزال مستمرة".

وأكد مصدر مطلع، أن "القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على السلسلة الجبلية في شمال شرق زنجبار وعلى الطريق الرابط بين مدينة زنجبار وشقرة".

المصدر: RT