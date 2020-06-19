اليمن.. اشتداد المعارك بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية
Reuters FS/KA/AS/MAR
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أفاد مراسل RT باشتداد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي سلى بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد.
وأوضح أن المعارك استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة.
وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت في وقت سابق من اليوم صدها لهجوم عنيف للقوات الحكومية قرب مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين.
وقال الناطق باسم قوات الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين، محمد النقيب، إن قواته تمكنت من تدمير عدد من الآليات.
المصدر: RT