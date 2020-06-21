العراق يسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 10027 نموذجا، ظهر منها 1646 مصابا، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 30868 مصابا.

ومن بين أعداد المصابين توفي 87 مصابا، بينهم النجم الكروي السابق أحمد راضي، ليبلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في العراق إلى 1100 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى شفاء 724 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون عدد الذي شُفيوا، 13935.

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس السبت، 88 حالة وفاة، كما سجلت 1870 إصابة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس.

المصدر: RT





