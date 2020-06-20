العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات وإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل وفاة 88 مصابا، فيما سجلت 1870 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس.

وتشير الأرقام المسجلة حديثا إلى ارتفاع نسبة الإصابات في البلاد، إذ بلغت حصيلة الإصابات 29 ألفا و222 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 1013 حالة وفاة.

وفحصت الوزارة 10022 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 435214 نموذجا، كما سجلت 1006 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع المتعافين من المرض 13 ألفا و211 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 1635 إصابة و69 حالة وفاة.

المصدر: RT