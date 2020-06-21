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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا

أخبار العالم العربي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا
Reuters THO/IVE
اجتماع لوزراء الخارجية العرب
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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا يوم غد الاثنين.

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وجاء ذلك بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وقد حصل الطلب على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من عدة دول.

ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

المصدر: RT

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